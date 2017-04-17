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سياسة

شاهد| أردوغان للمراقبين الدوليين: الزموا حدودكم

17/4/2017

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مراقبين الانتخابات الدوليين بأن "يلزموا حدودهم" اليوم الاثنين بعد أن انتقدوا الاستفتاء الذي منحه صلاحيات جديدة.

وقال إنه ليس من المهم بالنسبة لتركيا إذا علق الاتحاد الأوربي محادثات انضمامها لعضويته.

وفي كلمة ألقاها لحشود من أنصاره من على درج القصر الرئاسي في أنقرة قال أردوغان إن التصويت الذي أجري أمس (الأحد) أنهى كل الجدال بشأن تغيير الدستور وتأسيس نظام رئاسي تنفيذي. وأضاف أن تطبيق الإصلاحات سيبدأ الآن من القضاء.

وأضاف أن تركيا لم "تر ولم تسمع ولم تعترف" بتقارير بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوربا. وقال إن بعض الدول الأوربية عارضت التعديلات الدستورية أكثر من المعارضة التركية ذاتها.

وتعهد بأن عملية درع الفرات في سوريا لن تكون الأخيرة من نوعها في المنطقة، بل الأولى. وقال إنه سيشن العمليات العسكرية كلما اقتضت الضرورة لمحاربة الإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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