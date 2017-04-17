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سياسة|روسيا

روسيا تعفي مواطني 9 دول عربية من تأشيرة الدخول

روسيا تعفي مواطني 9 دول عربية من تأشيرة الدخول
روسيا تعفي مواطني 9 دول عربية من تأشيرة الدخول
17/4/2017

أقرت الحكومة الروسية قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول الشرق الأقصى الروسي بدون الحاجة لتأشيرة دخول.

ووفقا لوسائل إعلام روسية نقلا عن بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية: "تتضمن القائمة 18 دولة بينها 9 دول عربية وهي: الجزائر والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمكسيك والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان".

وسيطبق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يوما وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني.

وبحسب البيان فإن رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، قد وقع على المرسوم والذي يسمح لمواطني 18 دولة بالدخول إلى مناطق الشرق الأقصى عبر ميناء فلاديفوستوك دون تأشيرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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