انتقادات لابنة رئيس قرغيزستان بعد نشر صورها شبه عارية

أثارت عالية، ابنة ألمازبيك أتامباييف، رئيس قرغيزستان، موجة واسعة من الجدل بعدما نشرت صورا شبه عارية لنفسها، في هذا البلد ذي الأغلبية المسلمة.

وعالية (20 عاما)، هي الابنة الصغرى للرئيس القرغيزي، وقد وضعت ابنها تاغر، في شهر مارس/آذار الماضي، بعد ستة أشهر فقط من ارتباطها بزواجها قنسطنطين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأثارت عالية جدلا واسعا في البلاد بعدما نشرت على حسابها على إنستغرام صورا شبه عارية لنفسها وهي حامل، قبل أن تزيد من حالة الجدل بنشرها صورا لها وهي تقوم بإرضاع طفلها.

وردت عالية على الانتقادات الموجهة لها بالقول: "العادات والأفكار بشأن عدم الحشمة مسائل غير واضحة، ويمكن أن تتغير وفقا للثقافة والزمن وعوامل أخرى".

وفي منشور مصاحب لصورتها وهي ترضع ابنها قالت إنها تريد أن تناقش خطأين يرتكبهما البعض عند تقديم النصائح للآخرين على الإنترنت: أولهما اعتبار صدر المرأة مسألة جنسية، وثانيا التمييز ضد الأشخاص الذين يشغل آباؤهم أو أمهاتهم مناصب رفيعة".