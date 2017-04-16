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سياسة

100 قتيل في حي الراشدين والمعارضة تتهم النظام

15/4/2017

ارتفع أعداد القتلى في التفجير الذي استهدف مكان تجمع حافلات أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب إلى 100 قتيل وأكثر من 55 جريح بحسب الدفاع المدني في حلب.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن انتحاريا فجر سيارته قرب محطة وقود بحي الراشدين مستهدفا سيارات تحمل أغذية لأهالي كفريا والفوعة، متهما من وصفهم بالإرهابيين بتفجير سيارة ملغمة بسبب عرقلة إتمام تنفيذ اتفاق المدن الأربع.

في المقابل اتهم مصدر رفيع المستوى في المعارضة السورية اتهم النظام السوري بأنه دبر عملية التفجير.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية إن " النظام السوري هو من افتعل هذا التفجير وأن عدد القتلى من التفجير هم من الجيش الحر والذين بلغ عددهم 40 قتيلا وعشرات الجرحى وإن 25 قتيلاً من أهالي كفريا والفوعة أغلبهم من الأطفال كانوا متجمعين حول سيارة تحمل مواد غذائية". 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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