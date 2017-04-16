مئات الأسرى الفلسطينيين يبدؤون إضرابا عن الطعام غدا

قال مسؤولون فلسطينيون (الأحد) إن مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيبدؤون غدا الاثنين إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم.

ويقود الإضراب، الذي يشارك فيه أسرى من مختلف التنظيمات الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مروان البرغوثي (59 عاما)، والذي صدرت عليه خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها في السجن حتى الآن 15 عاما.

وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، (الأحد) في مؤتمر صحفي: "اقتربت ساعة الصفر" في إشارة إلى بدء الإضراب غدا الاثنين.

وأضاف: "مروان (البرغوثي) الذي لم يعترف بشرعية محاكم الاحتلال، مروان الذي مورس بحقه تحقيق قاس لمدة 100 يوم، مروان الذي عزل ألف يوم في زنازين العزل الانفرادي ولم يهزموه، قادر هو وزملاؤه وكافة الأسرى أن يهزموا الجلاد والاحتلال".

وقال القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية توفيق الطيراوي إن الأسرى الفلسطينيين "يخوضون هذه المعركة… معركة الحرية والكرامة بالنيابة عن كل الشعب الفلسطيني".

وأضاف الطيراوي في المؤتمر الصحفي: "نحن يجب أن نكون مع هؤلاء الأبطال الذين يقبعون في سجون الاحتلال".

ووصف قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إضراب الأسرى عن الطعام بأنه "الشرارة لمعركة كفاحية جديدة تسجل في سجلهم الكفاحي الناصع".

وأضاف في ذات المؤتمر الصحفي "هذا الإضراب سيشارك فيه مرضى… سبق وأن سقط شهداء" وتابع أن طول مدة الإضراب " يمكن حسمها من خلال حركة شعبية مساندة".

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان سابق له إن الإضراب يهدف إلى "تحقيق عدد من حقوق الأسرى أبرزها: إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين للتواصل مع ذويهم ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى".

وأضاف النادي أن هناك 6500 أسير فلسطيني موزعون على 22 سجنا بين سجون مركزية ومراكز تحقيق وتوقيف.

وأوضح النادي أن من بين الأسرى الفلسطينيين 62 أسيرة بينهن 14 فتاة قاصر ونحو 300 طفل.

وقال: "عدد الأسرى المعتقلين إداريا بلغ نحو 500 أسير وهناك 29 أسيرا معتقلون قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو".

وقالت فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي، إن أهالي الأسرى كانوا يتمنون أن تلبى مطالبهم من دون الخوض في الإضراب.

وأضافت، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي: "من المؤسف أننا وصلنا إلى هذا.. كنا نتمنى أن تتم تلبية مطالبهم.. دقت ساعة الاختبار.. هذا يوم مفصلي في تاريخ الحركة الأسيرة".

ولم يصدر تعليق من مصلحة السجون الإسرائيلية حول الإضراب.

وخاض أسرى فلسطينيون خلال الفترة الماضية إضرابات فردية احتجاجا على مواصلة اعتقالهم الإداري أو للمطالبة بتحسين ظروف الاعتقال وسيكون هذا الإضراب الجماعي الأول منذ سنوات.