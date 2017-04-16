شاهد: سفينة تفشل في إنقاذ نحو ألف مهاجر بالبحر المتوسط

امتلأت سفينة إنقاذ عن آخرها بالمهاجرين فأبحرت عائدة تاركة نحو ألف مهاجر آخر في عرض البحر المتوسط (السبت).

وكانت منظمة "محطة مساعدة المهاجرين في البحر" (مواس) ومقرها مالطا، وهي المنظمة التي تدير السفينة فينيكس، قد بدأت العملية في الساعات الأولى من صباح السبت، وانتشلت 453 مهاجرا، وكانت الأولوية لمن هم بحاجة لرعاية طبية إضافة إلى النساء والأطفال.

لكن السفينة وصلت إلى كامل طاقتها الاستيعابية ما اضطرها إلى ترك نحو ألف شخص في عرض البحر، غير أنها وفرت لهم إمدادات أساسية قبل تركهم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصورا لها كان على متن السفينة أن 20 مهاجرا على الأقل غرقوا (الأحد) قبالة السواحل الليبية.

وبلغ عدد الذين تم إنقاذهم يوم الجمعة نحو ألفي مهاجر، وهو عدد قياسي يؤشر لتصاعد هذه الأزمة الإنسانية المستمرة في عرض البحر.