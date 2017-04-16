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سياسة

شاهد: سفينة تفشل في إنقاذ ألف مهاجر وتتركهم في البحر

16/4/2017

امتلأت سفينة إنقاذ عن آخرها بالمهاجرين (السبت) فأبحرت عائدة تاركة نحو 1000 مهاجر آخر في عرض البحر المتوسط.

وانتشلت السفينة 453 مهاجرا وكانت الأولوية لمن هم بحاجة لرعاية طبية والنساء والأطفال.

وبعد وصول السفينة إلى كامل طاقتها الاستيعابية قامت في الساعات اللاحقة بتقديم يد العون إلى نحو ألف شخص وفرت لهم إمدادات أساسية قبل تركهم في عرض البحر وقد تقطعت بهم السبل.

وقال مصور من رويترز كان على متن السفينة إن 20 مهاجرا على الأقل غرقوا (الأحد) قبالة ساحل ليبيا.

وبلغ عدد الذين تم إنقاذهم (الجمعة) 2000 مهاجر وهو عدد قياسي يؤشر لتصاعد هذه الأزمة الإنسانية المستمرة في عرض البحر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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