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سياسة|مصر

شاهد: رسالة من أصدقاء الشاب "كريم مدحت" بعد وفاته في سجون مصر

16/4/2017

وجه أصدقاء شاب مصري توفي في السجون المصرية رسالة وداع للشاب الذي قال ذووه ونشطاء إنه توفي نتيجة الإهمال الطبي في السجون.

وقال أصدقاء مدحت، في الرسالة التي بثوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن وفاته تعد بمثابة قتل عمد، بعدما تم إهمال علاجه في السجون رغم المناشدات المتكررة بعلاجه بعد اكتشاف إصابته بورم في المخ.

وكانت قصة الشاب كريم مدحت (20 عاما) قد أثارت اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدهور حالته بشكل مفاجئ في السجن في شهر مارس/آذار وإهمال علاجه رغم حالته الخطيرة.

وكان مدحت مسجونا في سجن العقرب منذ أكثر من عامين بعد محاكمته عسكريا في قضايا بتهم تتعلق بالتظاهر، انتهت بصدور أحكام بحقه وصلت إلى السجن خمس سنوات.

وأثارت وفاة مدحت من جديد قضية الإهمال الطبي في السجون المصرية، والتي راح ضحيتها العشرات من المعتقلين.

ويشكو نزلاء السجون المصرية وذووهم من أوضاع مأساوية في السجون ومراكز الاحتجاز بسبب تدني الرعاية الصحية وسوء التغذية والتكدس، وهي أوضاع ساءت بشدة عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 والتي اعتقل بعدها أكثر من 50 ألف شخص من معارضي الانقلاب، بحسب تقديرات منظمات حقوقية محلية ودولية.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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