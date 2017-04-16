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شاهد: المعارضة تقصف ساحة الأمويين وغارات روسية بقنابل محرمة

16/4/2017

أصابت قذائف أطلقها مسلحون من المعارضة ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني، حليف الن السورية، إن انفجارات ناجمة عن قذائف مورتر في وسط دمشق (الأحد) أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

من ناحية أخرى قال مراسل الجزيرة إن غارات روسية مكثفة استُخدمت في عدد منها القنابل الفوسفورية والفراغية المحرمتان دوليا استهدفت مناطق عدة في ريفيْ إدلب الجنوبي وحماة الشمالي المتصلين ببعضهما، كما استهدف الغارات مناطق في ريف حلب الغربي.

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر ميدانية في المعارضة السورية المسلحة أن القصف استهدف محيط مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان في ريف إدلب، إضافة إلى مطار أبو الظهور العسكري ومدن حلفايا وطيبة الإمام وبلدة سجنة.

وفي السياق ذاته، نفذت مروحيات تابعة لقوات النظام غارات مكثفة بـ البراميل المتفجرة على مدينة صوران التي تخلو هي وعدد من مدن وبلدات ريف حماة الشمالي من سكانها جراء تجدد المعارك بين المعارضة المسلحة وقوات النظام وجراء القصف العنيف للمنطقة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحدث في وقت سابق عن نزوح أكثر من خمسين ألف مدني في هذه المنطقة إلى المحافظات المجاورة.

وفي ريف حلب الغربي، قالت مصادر ميدانية في المعارضة السورية المسلحة إن غارة روسية بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا استهدفت بلدة ياقد العدس.

وفي ذات المنطقة، قال مراسل الجزيرة إن مدنا وبلدات في ريفي حلب الشمالي والغربي -منها مدينتا دارة عزة وعندان-شهدت قصفا جويا ومدفعيا مكثفا، وأوضح أن الخسائر اقتصرت على الجوانب المادية وفق المعلومات الأولية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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