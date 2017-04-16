شاهد: اشتباكات بين أنصار ومعارضين لترمب في كاليفورنيا

وقعت اشتباكات في متنزه بمدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية بين أنصار ومعارضين للرئيس دونالد ترمب بعد مسيرات مضادة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصا.

وواجهت الشرطة صعوبة في الفصل بين الجانبين بعد اندلاع اشتباكات بالأيدي بين الجانبين وتبادل إلقاء زجاجات وعبوات مياه غازية عبر حاجز يفصل بين الجانبين، لكنها لجأت الشرطة إلى استخدام شحنة متفجرة في إحدى المراحل في محاولة لاستعادة النظام.

وقال شهود عيان إن عدة أشخاص أصيبوا بإصابات طفيفة، ولكن السلطات لم تعلن أي شيء رسمي عن وقوع إصابات.

وتفجرت الاضطرابات عندما نظم مئات من معارضي ترمب تجمعا مضادا إلى جانب فاعلية وُصفت بأنها "يوم الوطنيين" نظمها أنصار ترمب.

وتشتهر مدينة بيركلي بتاريخ طويل من النشاط الليبرالي، كما أن جامعة كاليفورنيا، ومقرها في بيركلي، كانت مركزا للاحتجاجات منذ الستينيات.