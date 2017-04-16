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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: اشتباكات بين أنصار ومعارضين لترمب في كاليفورنيا

16/4/2017

وقعت اشتباكات في متنزه بمدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية بين أنصار ومعارضين للرئيس دونالد ترمب بعد مسيرات مضادة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 13 شخصا.

وواجهت الشرطة صعوبة في الفصل بين الجانبين بعد اندلاع اشتباكات بالأيدي بين الجانبين وتبادل إلقاء زجاجات وعبوات مياه غازية عبر حاجز يفصل بين الجانبين، لكنها لجأت الشرطة إلى استخدام شحنة متفجرة في إحدى المراحل في محاولة لاستعادة النظام.

وقال شهود عيان إن عدة أشخاص أصيبوا بإصابات طفيفة، ولكن السلطات لم تعلن أي شيء رسمي عن وقوع إصابات.

وتفجرت الاضطرابات عندما نظم مئات من معارضي ترمب تجمعا مضادا إلى جانب فاعلية وُصفت بأنها "يوم الوطنيين" نظمها أنصار ترمب.

وتشتهر مدينة بيركلي بتاريخ طويل من النشاط الليبرالي، كما أن جامعة كاليفورنيا، ومقرها في بيركلي، كانت مركزا للاحتجاجات منذ الستينيات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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