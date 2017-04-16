حزب الشعب الجمهوري التركي: سنطعن على نتائج الاستفتاء

قال أردال أكسونجور نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، (الأحد) إن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60% من الأصوات في استفتاء التعديلات الدستورية.

وقال الحزب في وقت سابق إن "ممارسات غير قانونية" تتم في صالح الحكومة في الاستفتاء.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع إن المجلس سيحسب الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه بأنها صحيحة ما لم يثبت أنها مزيفة متعللا بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الاقتراع.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن نتائج الفرز الأولى لاستفتاء التركي أظهرت تقدم مؤيدي التعديلات الدستورية بنسبة نحو 51.3% مقابل 48.7% من المعارضين، وذلك عقب فرز 99% من مجموع الأصوات.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير بالفوز في الاستفتاء، وعبر عن امتنانه للأتراك لإظهارهم إرادتهم في صناديق الاقتراع.

وخرج الأتراك المؤيدون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شوارع المدن، محتفين بالنتيجة التي تمهد لأكبر تغيير سياسي للبلد في تاريخه الحديث.

وأظهرت بيانات أوردتها وكالة الأناضول أن الأصوات المعارضة للتعديلات تتصدر أكبر ثلاث مدن بتركيا، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، بالإضافة إلى ديار بكر ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد.