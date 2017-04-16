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سياسة|مصر

جنايات القاهرة تبريء الناشطة آية حجازي و6 آخرين بعد 3 سنوات في السجن

آية حجازي تمت تبرئتها في مصر بعد حبسها أكثر من عامين
آية حجازي تمت تبرئتها في مصر بعد حبسها أكثر من عامين
16/4/2017

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة آية حجازي و6 آخرين على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية.

وألقي القبض على آية حجازي في 2014 وأثارت قضيتها اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وإدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.

ويأتي الإفراج عن حجازي بعد أيام من عودة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكانت تحقيقات النيابة قد ذكرت قيام كل من "محمد حسنين مصطفى، آية حجازي والتي تحمل الجنسية الأمريكية و شريف طلعت محمد وأميرة فرج محمد وإبراهيم عبد ربه أبو المجد وكريم مجدي محمود ومحمد السيد محمد وزينب رمضان عبد المعطي بتكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون وبدون ترخيص وأطلقوا عليه "جمعية بلادي"، بشارع محمد محمود دائرة قسم عابدين بالقاهرة  وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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