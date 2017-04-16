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سياسة

تركيا تدخل فترة "الصمت الانتخابي"

15/4/2017

دخلت تركيا مساء السبت فترة "الصمت الانتخابي" قبيل الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه الأحد على مجموعة من التعديلات الدستورية.

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات في البلاد مراقبة ما يعرف بـ"الصمت الانتخابي" الذي يشمل حظر الدعاية للاستفتاء في وسائل الإعلام عموما وقنوات الإذاعة والتلفزيون خصوصا.

ويتوجه الناخبون الأتراك الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، والذي يتضمن عدة بنود أبرزها الانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

ويتطلب إقرار هذه التعديلات الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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