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سياسة

بدء التصويت على التعديلات الدستورية في تركيا

16/4/2017

توجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع الأحد، للتصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية الذي اقترحه الحزب الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وسيتمكن 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا (04:00 ت غ). ومن المقرر أن يستمر حتى الرابعة عصرا، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

كما سيمُنع على وسائل الإعلام، حتى الساعة السادسة مساء، نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات بشأن نتائج الاستفتاء الدستوري، فيما ستتمكن من نشر الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات من السادسة إلى غاية التاسعة مساء.

وكان البرلمان التركي قد أقر مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بالموافقة أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010) بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية عام 1988.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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