"انفجار" صاروخ كوري شمالي عند اختبار إطلاقه

قالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادي إن صاروخا كوريا شماليا "انفجر بشكل شبه فوري" لدى اختبار إطلاقه صباح الأحد وذلك قبل ساعات من وصول نائب الرئيس الأمريكي لكوريا الجنوبية.

وجاءت عملية الإطلاق الفاشلة من الساحل الشرقي بعد يوم واحد من تنظيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا في بيونغ يانغ في الذكرى السنوية لميلاد مؤسس الدولة ظهرت فيه على ما يبدو صواريخ باليستية جديدة.

وقالت كوريا الجنوبية إن هذا الاستعراض للقوة "يهدد العالم بأسره".

ومن المقرر أن يصل بنس إلى سول في بداية زيارة لآسيا تستمر عشرة أيام فيما وصفه مساعدوه بأنها علامة على التزام الولايات المتحدة بحليفتها في مواجهة توتر متزايد بشأن كوريا الشمالية.

واتجهت أيضا مجموعة قتالية لحاملة طائرة أمريكية إلى المنطقة، وأثار هجوم شنته القوات البحرية الأمريكية على قاعدة جوية سورية هذا الشهر بصواريخ توماهوك تساؤلات بشأن خطط ترمب بالنسبة لكوريا الشمالية التي أجرت تجارب صاروخية ونووية في خرق لعقوبات من الأمم المتحدة .

وحذرت كوريا الجنوبية من عمل عقابي إذا أدى إطلاق الصاروخ إلى استفزازات أخرى مثل إجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ بعيد المدى.

وتستضيف كوريا الجنوبية 28500 جندي أمريكي للمساعدة في مواجهة التهديدات.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن "إظهار كوريا الشمالية مجموعة متنوعة من الصواريخ الهجومية خلال العرض العسكري الذي جرى أمس والإقدام على إطلاق صاروخ باليستي اليوم استعراض للقوة يهدد العالم بأسره."

وقال مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي إن سول سترد بقوة على أي استفزازات أخرى.

وحذرت كوريا الشمالية من توجيه ضربة نووية ضد الولايات المتحدة إذا تعرضت لاستفزاز، وقالت إنها طورت وستطلق صاروخا يمكن أن يضرب البر الأمريكي ولكن مسؤولين وخبراء يعتقدون أنه مازال أمامها بعض الوقت قبل امتلاك التكنولوجيا اللازمة لذلك.

وقالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادي إن الصاروخ "انفجر بشكل شبه فوري" وأضافت أنه يجري تحليل نوع الصاروخ.

وقال مسؤول أمريكي، شريطة عدم نشر اسمه، إن هناك قدرا كبيرا من الثقة في أن الصاروخ الذي فشلت كوريا الشمالية في إطلاقه لم يكن صاروخا باليستيا عابرا للقارات .

وقال مسؤول أمريكي ثان إن الصاروخ أُطلق من البر.

ويشير توقيت الاختبار الذي يتزامن مع زيارة بنس وبعد يوم واحد من العرض العسكري إلى تحد متعمد.