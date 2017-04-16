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سياسة

أردوغان: التصويت بنعم سيكون درسا لدول أوروبية

الرئيس التركي طيب أردوغان
الرئيس التركي طيب أردوغان
15/4/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التصويت بـ "نعم" لصالح التعديلات الدستورية في تركيا سيكون بمثابة درس لبعض الدول الأوروبية، وذلك خلال تجمع جماهيري قبيل التصويت المقرر الأحد.

وقال أردوغان إن "يوم الأحد سيكون اليوم الذى سيقدم فيه شعبنا درسا  للدول الاوروبية التي تورطت في جميع أنواع الاجراءات غير المشروعة لتثبط عزيمتنا خلال الشهرين الماضيين"، في إشارة واضحة إلى عرقلة التجمعات التي كان سيحضرها الوزراء الأتراك في بعض البلدان.

وذكر أردوغان: "الأحد هو اليوم الذي نعطيهم فيه جوابا … سنقدم الجواب  إلى ألمانيا أيضا، وإلى النمسا وبلجيكا وسويسرا والسويد"، متهما الدول الأوروبية بالضغط على تركيا.   

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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