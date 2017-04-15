وكالة أنباء صينية كادت أن تشعل الحرب مع كوريا الشمالية

كادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية أن تتسبب في اندلاع حرب عالمية جديدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوكالة الصينية قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت" صواريخ خلال العرض العسكري احتفالا بيوم الشمس.

وفي الحقيقة، لم يتعد الأمر مجرد "عرض" لصواريخ جديد خلال الاستعراض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المائة لمولد مؤسس البلاد كيم إيل سونغ.

وجاء عرض كوريا الشمالية للصواريخ، التي بدا أنها صواريخ جديدة طويلة المدى وأخرى تطلق من غواصات، مع اقتراب مجموعة قتالية مرافقة لحاملة طائرات أمريكية من المنطقة.

كما يقوم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بجولة في آسيا يبدأها من كوريا الجنوبية المجاورة وتستغرق عشرة أيام.

وتأتي زيارة بنس لسول فيما حذرت الولايات المتحدة من أن سياسة "الصبر الاستراتيجي" مع كوريا الشمالية انتهت.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الولايات المتحدة كانت تخشى من أن يستغل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المناسبة في إجراء تجربة نووية جديدة.