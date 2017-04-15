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سياسة

مسلمو فرنسا يحددون مرشحهم بالانتخابات الرئاسية في مؤتمر بباريس

مسلمو فرنسا يتجمعون في لقاء سنوي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية
مسلمو فرنسا يتجمعون في لقاء سنوي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية
15/4/2017

عُقد اللقاء السنوي لمسلمي فرنسا بدعوة من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، قبل أيام من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

ويعتبر اللقاء الذي عقد الجمعة في مركز لو بورجيه للمعارض شمال باريس، التجمع الإسلامي الأهم في القارة الأوربية.

وقال عمار لصفر رئيس اللقاء، لدى افتتاح النسخة الرابعة والثلاثين منه، إن "الموضوع هذه السنة هو أنتم مسلمو فرنسا"، مضيفا أن الهدف من اللقاء بحث " ما نحن عليه، وما نقوم به، وموقفنا إزاء عدد من الأمور".

ويُتوقع أن يشارك نحو 50 ألف شخص في اللقاء الذي يتواصل حتى مساء الاثنين ليكون عبارة عن منتدى سياسي ديني مترافقا مع معرض تجاري.

ويعقد السبت حوار تحت عنوان " لمن نقترع؟"، وذلك قبل تسعة أيام من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في الثالث والعشرين من أبريل / نيسان.

وحرص عمار لصفر رئيس اللقاء على التأكيد انه "لن تصدر تعليمات للتصويت إلى جانب هذا الطرف أو ذاك" وأضاف "لا يوجد اقتراع مسلم في هذا البلد، إن المسلمين سيقترعون على غرار الجميع".

يذكر أن موضوعي الإسلام في فرنسا ومسألة العلمانية كانتا من أهم المواضيع التي طرحت خلال الحملة الانتخابية الحالية.

وتنوعت اهتمامات الحضور في التجمع الإسلامي السنوي في لوبورجيه، فقد قالت الشابة أسماء (18عاما) إنها لا تعرف بعد برنامج المحاضرات، إلا أنها تحمل الكثير من الأغراض التي اشترتها هناك مثل زيت الشعر وسجادة صلاة وعطور وسكاكر.

أمّا صديقتها فوزية، التي ترتدي الحجاب فهي تبحث عن المقرئ المفضل لديها الذي تتابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتوزع في المكان نحو 600 محل لبيع الحجابات والعبايات والكتب الدينية واللحم الحلال وغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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