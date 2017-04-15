البث الحي
سياسة|إيطاليا

شاهد: منع مسلمة من ركوب طائرة في إيطاليا لارتدائها الحجاب

15/4/2017

قالت امرأة مسلمة إن سلطات الأمن بمطار سيامبينو بالعاصمة الإيطالية روما، منعها من اللحاق بطائرتها المتجهة إلى لندن بحجة أنها غير آمنة على الموظفين والركاب.

ونشرت امرأة إندونيسية  تدعى " أغنيا أدزكيا" على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا تظهر فيه إحدى موظفات الأمن بالمطار، وهي تتحدث معها بلهجة حادة بسبب حجابها.

وقالت الموظفة للمحجبة: "أنت تمثلين خطرًا علينا، إذا لم تخلعي الحجاب فلن نتمكن من السماح لك بالمرور، لأنك تعتبرين مصدر خطر."

وطالبت الموظفة من المرأة ضرورة خلع السيدة حجابها، لأنها تخشى من إخفاء أي شيء محظور تحته، على حد قولها.

وكتبت المرأة المحجبة أنها تعرضت للتمييز، خاصًة وأنها رأت عددًا من الراهبات المسيحيات يعبرن من خلال حواجز الأمن دون أن يطلب منهن إزالة ما يرتدينه على رؤوسهن.

ويظهر الفيديو " أدزكيا" وهي تجادل ضابطة الأمن في المطار وتطلب منها أن تريها القانون أو القرار الذي يجبرها على خلع حجابها وهو ما تجاهلته الضابطة.

وكتبت عبر حساباتها  في مواقع التواصل الاجتماعي، أن مسؤولة أمنية بالمطار طلبت منها أن تتبعها إلى غرفة خاصة، حتى تتمكن من التحقق من الحجاب وعدم إخفاء أي شيء تحته، لكنها رفضت ذلك لإحساسها بالتمييز.

وقالت إنها حجزت تذكرًة أخرى للسفر إلى لندن في نفس الليلة وغادرت عبر مطار " ليوناردو دا فينشي فيوميتشينو" في روما، ولكنها امتثلت هذه المرة لطلب رجال الأمن.

ونشر عدد من الصحف والمواقع الإخبارية الفيديو الذي التقطته الفتاة في المطار وحظي بآلاف المشاهدات خلال ساعات من بثه.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)