شاهد: منع مسلمة من ركوب طائرة في إيطاليا لارتدائها الحجاب

قالت امرأة مسلمة إن سلطات الأمن بمطار سيامبينو بالعاصمة الإيطالية روما، منعها من اللحاق بطائرتها المتجهة إلى لندن بحجة أنها غير آمنة على الموظفين والركاب.

ونشرت امرأة إندونيسية تدعى " أغنيا أدزكيا" على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا تظهر فيه إحدى موظفات الأمن بالمطار، وهي تتحدث معها بلهجة حادة بسبب حجابها.

وقالت الموظفة للمحجبة: "أنت تمثلين خطرًا علينا، إذا لم تخلعي الحجاب فلن نتمكن من السماح لك بالمرور، لأنك تعتبرين مصدر خطر."

وطالبت الموظفة من المرأة ضرورة خلع السيدة حجابها، لأنها تخشى من إخفاء أي شيء محظور تحته، على حد قولها.

وكتبت المرأة المحجبة أنها تعرضت للتمييز، خاصًة وأنها رأت عددًا من الراهبات المسيحيات يعبرن من خلال حواجز الأمن دون أن يطلب منهن إزالة ما يرتدينه على رؤوسهن.

ويظهر الفيديو " أدزكيا" وهي تجادل ضابطة الأمن في المطار وتطلب منها أن تريها القانون أو القرار الذي يجبرها على خلع حجابها وهو ما تجاهلته الضابطة.

وكتبت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن مسؤولة أمنية بالمطار طلبت منها أن تتبعها إلى غرفة خاصة، حتى تتمكن من التحقق من الحجاب وعدم إخفاء أي شيء تحته، لكنها رفضت ذلك لإحساسها بالتمييز.

وقالت إنها حجزت تذكرًة أخرى للسفر إلى لندن في نفس الليلة وغادرت عبر مطار " ليوناردو دا فينشي فيوميتشينو" في روما، ولكنها امتثلت هذه المرة لطلب رجال الأمن.

ونشر عدد من الصحف والمواقع الإخبارية الفيديو الذي التقطته الفتاة في المطار وحظي بآلاف المشاهدات خلال ساعات من بثه.