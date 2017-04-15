شاهد: ماذا قال أردوغان عن متابعي مسلسل أرطغرل من العرب

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمسلسل "أرطغرل" التاريخي التركي الذي يعرض حاليا على قنوات تليفزيونية عدة ويحظى بملايين المشاهدات.

وقال أردوغان في لقاء تليفزيوني مع قناة" تي أر تي التركية" إن أبناءه وأحفاده يتابعون مسلسل أرطغرل ويرون أن المكائد ذاتها التي تحاك في المسلسل يمارسها الغرب حاليا، قائلا إن الغرب يمارس نفس الحيل إلى اليوم.

وأضاف أردوغان :" ونحن نتحدث إلى الشباب أعتقد أن مسلسل أرطغرل سوف يعطي روحا جديدة لشبابنا وأشكر كل من قام بإعداد هذا المسلسل وكذلك مسلسل السلطان عبدالحميد".

وحول متابعة العرب لمسلسل أرطغرل قال الرئيس التركي:" العالم العربي يشاهد هذا المسلسل بشكل كبير وهم يشكروننا على هذا الإنجاز العظيم ونحن واثقون من أن الدراما التركية ناجحة بشكل كبير"

وتدور أحداث مسلسل "قيامة ارطغرل" بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية (التركمان) إلى المنطقة.

ويواصل "قيامة أرطغرل" جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع استمرار عرض الموسم الثالث منه، إذ يتابعه الملايين بالمنطقة مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفزيون أو مواقع الفيديو.

وفاز المسلسل التاريخي بجائزة مهرجان الفراشة التركي كأفضل مسلسل لعام 2016، وعُرض موسمين كاملين منه على قناة "تي آر تي" التركية، ويتم الآن عرض موسمه الثالث، ودائماً ما يحتل أعلى نسب المشاهدة الأسبوعية والشهرية.

ويستعرض المسلسل نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.

ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.