شاهد: حريق هائل جراء انفجار خط بترول بالقاهرة

انفجر خط بترول بمنطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة السبت.

وتداول نشطاء مقاطع مصورة لألسنة لهب متصاعدة ونيران كثيفة جراء الانفجار.

ووجه وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، وحدات الدفاع المدني بسرعة السيطرة على الحريق وإخماده.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق محوري بسبب الانفجار

وأسفر الانفجار، حسب مصادر أمنية عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الإصابات تنوعت بين حروق من الدرجات الثلاثة، مشيرًا إلى وجود 3 حالات حالتهم الصحية خطرة يعانون من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه وأماكن متفرقة بالجسد وهم بالعناية المركزة الآن، أما باقي الحالات فيعانون من حروق من الدرجة الأولى بأماكن متفرقة بالجسد وحالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن الانفجار وقع في خط من خطوط شركة أنابيب البترول، مؤكدا أنه تم إغلاق الغرف الموردة للخط للسيطرة على التغذية للحريق.