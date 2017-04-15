البث الحي
سياسة

انطلاق فعاليات منتدى الجزيرة الحادي عشر بالدوحة

جانب من حضور المنتدى
جانب من حضور المنتدى
15/4/2017

انطلقت السبت في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال "منتدى الجزيرة" في دورته الـ11، تحت عنوان "أزمة الدولة ومستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط".

ويشارك في المنتدى الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات، نخبة من القادة والسياسيين والمثقفين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، في جلسات تمتد على مدى يومين.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، إن "المنتدى يحمل أهمية كبيرة حيث يتبادل خلاله المفكرون والباحثون والسياسيين من دول العالم الرؤى والأفكار في شتى الموضوعات التي تهم المنطقة العربية والعالم".

وأوضح أن "المحور الأساسي للمنتدى يخص منطقة الشرق الأوسط إلا أن أبعاده العالمية لا تخفى على أحد".

وأضاف الشيخ حمد أن "شبكة قنوات الجزيرة كانت أول من تناول الإصلاح في العالم العربي".

ويناقش المنتدى في دورته الحادية عشرة، أزمة الدولة ومستقبل النظام الاقليمي في الشرق الأوسط، في سياق ما تشهده بعض الدول العربية من أزمات حادة تهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.

وأيضا تعدد مظاهر فشل الدولة العربية سواء في قدرتها على بناء نظام سياسي تعددي، أو في مسعاها نحو بناء اقتصاد قوي ونموذج تنموي مستدام، أو في إدارة علاقات دولية متوازنة بعيدًا عن التبعية والتذيل للقوى الأجنبية.

ويحظى منتدى الجزيرة الذي يعقد سنوياً باهتمام كبير من قبل المتخصصين، حيث يشارك فيه وزراء ورجال دولة وأكاديميون وباحثون.

ويستضيف المنتدى في نسخته الحادية عشرة نخبة من القادة والسياسيين والمثقفين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة محاور " الدولة العربية وسياقات النشأة، "أسباب الفشل ومظاهر الأزمة"، "هل لا يزال الربيع العربي يمثِّل أفقًا للإصلاح والتغيير على مستوى الدولة والإقليم؟، "مئة عام على وعد بلفور: ماذا يعني وجود دولة إسرائيل في المنطقة؟"، "خيارات العرب إزاء القوى الإقليمية الصاعدة: هل الصراع بين المشاريع الإقليمية حتمي؟، "أي مستقبل ينتظر منطقة الشرق الأوسط؟".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)