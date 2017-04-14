في منتجع ترمب: مبردات معطوبة ولحوم وأسماك خطيرة على الصحة

لحم مبرد بطريقة غير سليمة، أسماك نيئة خطيرة على الصحة ومبردات معطوبة، بعض من مخالفات رصدتها الجهات الرقابية في منتجع يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بولاية فلوريدا.

وقال مسؤولون في الولاية إن المفتشين رصدوا 13 مخالفة خلال حملة تفتيش على المواد الغذائية في المنتجع في أواخر يناير/ كانون الثاني.

ولم يرد ممثلو مار آلاجو على طلب الحصول على تعقيب عن تلك المشاكل في المنتجع الخاص الذي تبلغ تكاليف عضويته 200 ألف دولار وأطلق عليه مؤخرا اسم البيت الأبيض الجنوبي.

وقال المسؤولون إن المخالفات عولجت في اليوم نفسه.

ومن المقرر أن يبدأ ترمب في مطلع الأسبوع المقبل زيارته السابعة منذ توليه منصبه للمنتجع الواقع في مدينة بالم بيتش والذي اشتراه عام 1985.

وقالت إدارة الفنادق والمطاعم في فلوريدا إن ثلاثا من المخالفات تعتبر "ذات أولوية قصوى" وهو ما يعني أنها قد تؤدي إلى وجود بكتريا مسببة للأمراض في الوجبات المقدمة في المنتجع.

وذكرت أنه تم إصلاح الأمور على الفور وامتثلت المطابخ الثلاثة في المنتجع للقواعد المطلوبة قبل مغادرة المفتشين.

وقال ستيفن لوسن المتحدث باسم إدارة الأعمال والقواعد المهنية في فلوريدا إن زيارة المفتشين للمنتجع زيارة روتينية وليست بسبب شكوى معنية.

وجاء التفتيش يومي 26 و27 يناير كانون الثاني قبل أيام من زيارة دولة قام بها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وشملت أسوأ المخالفات التقاعس عن استخدام الأسلوب الملائم للتخلص من الطفيليات في الأسماك التي تقدم نيئة أو غير كاملة الطهي.

وقال تقرير المفتشين إن من بين المخالفات أيضا وجود مبردين معطوبين يستخدمان في حفظ اللحوم النيئة وأرفف صدئة داخل المبردات الضخمة وعدم توافر المياه الدافئة لتطهير أيدي العاملين.

وتظهر السجلات أنه في ديسمبر كانون الأول 2015 رصد المفتشون أربع مخالفات "ذات أولوية قصوى" في أحد مطابخ مار الاجو عولجت أيضا في نفس اليوم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مطعم مملوك لترمب على تقييم سلبي منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فقد نشرت مجلة فانيتي فير مقالا عن مطعم بهو برج ترمب بعنوان "مطعم ترمب غريل قد يكون أسوأ مطعم في أمريكا".