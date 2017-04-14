شاهد: نشطاء مصريون يستجيبون لحملة "بلغ عن الإخوان" بهذه الصور

أطلق عدد من الإعلاميين المصريين حملات تحريض على جماعة الإخوان عقب تفجيرات الكنائس الأحد الماضي .

ورغم أن ما يعرف بتنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن التفجيرات فإن ذلك لم يمنع الإعلاميين من تدشين حملات التحريض حيث أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاغ #بلغ_عن_الإخوان دعا فيه مشاهديه على شاشة إحدى الفضائيات المصرية إلى التفاعل معه بالاتصال بجهاز الأمن الوطني للتبليغ عن المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

كما حرض الإعلامي عمرو أديب المصريين ضد الإخوان قائلا : "في رسالة لمحمد مرسى دم الكنيسة في رقبتك أنت وجماعتك كلها. كنتوا بتكرهوا المسيحيين عمى".

كما طالب الإعلامي معتز عبد الفتاح المصريين بإبلاغ الأمن عن المعارضين الذين يعتبرهم محرضين ضد الوطن.

في مقابل تلك الحملات نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإعلاميين برفقة قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير كانون الثاني 2011، من بينهم الإعلامي عمرو أديب برفقة الدكتور عصام العريان المعتقل بعد انقلاب الثالث من يوليو تموز 2013.

وعلق مغردون على مواقع التواصل مستنكرين ما وصفون بـ "تلون الإعلاميين" الموالين للنظام.

وقال نشطاء إن إعلاميين على الساحة "يهللون " للنظام كانوا على علاقة وطيدة بجماعة الإخوان المسلمين ومن ثم يجب أن يكون أول بلاغ ضدهم لعلاقتهم السابقة بالجماعة !

وانتقد حقوقيون حملة "بلغ عن الإخوان" محذرين من تزايد الانقسام داخل المجتمع وتفككه بسبب تلك الحملات "غير المسؤولة".

والأحد الماضي قتل نحو 45 شخصا وأصيب أكثر من 100 شخص في تفجيرين بكنيستين مصريتين الأولى في محافظة الغربية والأخرى في محافظة الإسكندرية وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرين فيما أعلن الرئيس المصري لاحقا حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

عمرو أديب" يسار" مع الدكتور عصام العريان" يمين"

الإعلامي خيري رمضان يقبل يد الشيخ يوسف القرضاوي

الإعلامي خالد صلاح"يسار" مع الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان"يمين"