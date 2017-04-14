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سياسة|أفغانستان

شاهد: لحظة سقوط "أم القنابل" الأمريكية في أفغانستان

14/4/2017

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن "أم القنابل الأمريكية" التي ألقتها على أفغانستان الخميس أسفرت عن مقتل 36 من عناصر تنظيم الدولة في أفغانستان.

وبث البنتاغون مقطعا للعملية التي قام خلالها سلاح الجو الأمريكي بإسقاط هذه القنبلة (الخميس) على أهداف للتنظيم في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلقاء القنبلة على أهداف تابعة لتنظيم الدولة بالعمل الناجح.

واستهدفت القوات الأمريكية بهذه القنبلة سلسلة من الكهوف التي يستخدمها مقاتلو تنظيم الدولة بإقليم نانغرهار على الحدود الأفغانية الباكستانية.

وتعد قنبلة "جي بي يو 43″، والتي توصف بأم القنابل، تعد أكبر قنبلة غير نووية، استخدمتها الولايات المتحدة على الإطلاق.

ويبلغ وزن القنبلة 9797 كيلوجراما ويتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وجرى اختبارها أول مرة في نوفمبر/تشرين أول بقاعدة إيغلين الجوية بولاية فلوريدا عام 2003.

ومن غير المعلوم حتى الساعة ما هي الظروف التي دفعت إدارة ترمب إلى استخدام هذه القنبلة التي تصنف بأخطر قنبلة غير نووية عرفها التاريخ العسكري الحديث بعد 14 عاماً على إجراء أول تجربة لها عام 2003.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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