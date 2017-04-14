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سياسة

شاهد: خروج خمسة آلاف شخص من بلدتي كفريا والفوعة

14/4/2017

خرج خمسة آلاف شخص من بلدتي كفريا والفوعة إلى منطقة الراشدين بريف حلب الغربي من بينهم 1300 مسلح من الميلشيات الموالية لقوات النظام السوري.

ويأتي هذا التطور بعد أن طرأ تغيير على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق المدن الأربعة بين الأطراف القائمة على تنفيذ الاتفاق حيث كانت تقتضي المرحلة الأولى بخروج ثمانية آلاف شخص من بلدتي كفريا والفوعة.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بالإضافة للحافلات التي تقل مقاتلي المعارضة والأهالي، خرجت من داخل بلدة مضايا المحاصرة.

وكانت تسع حافلات وصلت الى منطقة التكيـّة في أطراف وادي بردى بريف دمشق، لنقل نحو 350 شخصاً من الرافضين للتسوية مع قوات النظام إلى محافظة إدلب، ضمن اتفاق المدن الأربع.

وأضاف مراسل الجزيرة أن 75 حافلة وعشرين عربةَ إسعاف تقل نحو 5 آلاف شخص غادرت كفريا والفوعة في ريف إدلب ضمن اتفاق المدن الأربعة، وذلك ضمن نقل الدفعة الأولى من المليشيات المسلحة والمدنيين إلى مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب.

ووَفق المصادر ذاتها فإن الاستعدادات لعملية النقل في الجانبين قد شارفت على الانتهاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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