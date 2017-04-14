شاهد: التلفزيون المصري يبث خطبة الجمعة من شلاتين في إطار التصعيد مع السودان

بث التلفزيون المصري خطبة الجمعة من شلاتين أقصى جنوب البلاد غداة اتهام الحكومة السودانية للنظام المصري بالقيام باستفزازات ومضايقات في منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين البلدين.

ونقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد جمعون بمنطقة شلاتين، بحضور اللواء أركان حرب أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، ونائب رئيس مدينة شلاتين محمد علي إبراهيم، والشيخ رفعت أبو حبيل وكيل الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، وماهر محمدين ياسين مدير إدارة أوقاف حلايب وشلاتين.

وفسر مراقبون هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار التصعيد المتبادل بين القاهرة والخرطوم.

وكان وزير الدفاع السوداني قد صرح بأن الجيش السوداني يمارس ضبط النفس أمام ما وصفها بالاستفزازات من قبل الجيش المصري في منطقة حلايب.

كما طالب وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مصر بتفسير موقفها في مجلس الأمن الداعي لإبقاء العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم بشأن دارفور.

وأضاف غندور أن موقف مصر الأخير "شذّ" عن كل مواقفها السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كانت دائما الأكثر دعما للسودان في مجلس الأمن.

وتابع "بالنسبة لنا هذا موقف غريب، ونتمنى ألا يكون انعكاساً لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين".