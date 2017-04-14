العثور على مُصحفين في "حمّام" جامعة أمريكية

عثرت قوات الأمن في جامعة تكساس بمدينة دالاس الأمريكية على نسختين من القرآن الكريم في حمّام "مرحاض" مخصص للذكور بمبنى اتحاد الطلاب بالجامعة.

ونقل مراسل وكالة "الأناضول" عن لاري زاكرياس، مدير قوات الأمن المسؤولة عن تأمين الجامعة، أنه تم فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، ويُجرى حاليا فحص سجلات كاميرات المراقبة الموجودة في المبنى، لتحديد الفاعل والقبض عليه.

وأوضح زاكرياس أن جامعة تكساس عُرفت على مدار السنين بانفتاحها على التعددية الدينية والعرقية، وأنهم صُدموا من هذه الواقعة.

ولفت أنهم يعتقدون أن مرتكبي الواقعة أخذوا المُصحفين من غرفة العبادة بالجامعة، حيث تحتوي على كافة الكتب المقدسة.

من جانبه، وصف محمد سيد رئيس اتحاد الطلاب المسلمين بالجامعة، الواقعة بالحدث المُخزي والمزعج للغاية.

وقال في تصريحات صحفية: "نحن اخترنا هذه الجامعة لما تتمتع به من أجواء حميمة، وتميزها بالانفتاح أمام كافة الطلاب المنتسبين إلى مختلف الأعراق والأديان، لكن ما حدث أصابنا بدهشة كبيرة".