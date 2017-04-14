البث الحي
سياسة

العثور على مُصحفين في "حمّام" جامعة أمريكية

القرآن الكريم
القرآن الكريم
14/4/2017

عثرت قوات الأمن في جامعة تكساس بمدينة دالاس الأمريكية على نسختين من القرآن الكريم في حمّام "مرحاض" مخصص للذكور بمبنى اتحاد الطلاب بالجامعة.

ونقل مراسل وكالة "الأناضول" عن  لاري زاكرياس، مدير قوات الأمن المسؤولة عن تأمين الجامعة، أنه تم فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، ويُجرى حاليا فحص سجلات كاميرات المراقبة الموجودة في المبنى، لتحديد الفاعل والقبض عليه.

وأوضح  زاكرياس أن جامعة تكساس عُرفت على مدار السنين بانفتاحها على التعددية الدينية والعرقية، وأنهم  صُدموا من هذه الواقعة.

ولفت أنهم يعتقدون أن مرتكبي الواقعة أخذوا المُصحفين من غرفة العبادة بالجامعة، حيث تحتوي على كافة الكتب المقدسة.

من جانبه، وصف محمد سيد رئيس اتحاد الطلاب المسلمين بالجامعة، الواقعة بالحدث المُخزي والمزعج للغاية.

وقال في تصريحات صحفية: "نحن اخترنا هذه الجامعة لما تتمتع به من أجواء حميمة، وتميزها بالانفتاح أمام كافة الطلاب  المنتسبين إلى مختلف الأعراق والأديان، لكن ما حدث أصابنا بدهشة كبيرة".

المصدر : الأناضول + الجزبرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)