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سياسة

مقتل 18 من قوات سوريا الديمقراطية بالخطأ في غارة للتحالف

13/4/2017

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس أن ضربة جوية للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة قتلت بطريق الخطأ 18 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية .

 

وجرى توجيه الضربة بصورة خاطئة أمس الأول الثلاثاء جنوب مدينة الطبقة وقد طلبت "قوات مشاركة" في القتال ضد تنظيم الدولة في سوريا توجيهها، وحددت موقع الهدف مشيرة إلى أنه موقع مقاتلي تنظيم الدولة،  

وذكر البيان أن موقع الهدف كان موقعا قتاليا متقدما لقوات سوريا الديمقراطية. وأعرب البيان عن "أحر التعازي" لأفراد قوات سوريا الديمقراطية وعائلاتهم.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية "أعربت عن رغبتها القوية في استمرار تركيزها على الحرب على تنظيم الدولة رغم الحادث المفجع".

وتتألف قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع التحالف الدولي من مقاتلين أكراد وعرب.

ولم يوضح بيان البنتاغون ماهية القوات التي طلبت تنفيذ الضربة الجوية، التي وقعت في إطار الدعم الجوي للتحالف في عمليات لتحرير الرقة، عاصمة تنظيم الدولة الفعلية في سوريا.  

ويعكف التحالف على تقييم سبب الحادث واتخاذ إجراءات احتياطية ملائمة لمنع وقوع حوادث مشابهة مستقبلا، حسبما ذكر البيان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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