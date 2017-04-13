البث الحي
سياسة

علماء بريطانيون: عينات من هجوم خان شيخون أثبتت وجود غاز السارين

غارة خان شيخون أدت لمقتل العشرات بينهم أطفال
غارة خان شيخون أدت لمقتل العشرات بينهم أطفال
13/4/2017

قال الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيماوي في سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود غاز السارين.

وقال الوفد، خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي أنه بعد تحليل علماء بريطانيين العينات التي أخذت من خان شيخون، فقد ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين.

وكانت اختبارات سابقة أجرتها السلطات التركية قد أظهرت أيضا أن المادة الكيماوية المستخدمة في هجوم الرابع من أبريل/ نيسان هي السارين.

وشنت الولايات المتحدة غارة على قاعدة عسكرية في محافظة حمص، قالت إن الطائرات الحربية السورية انطلقت منها لشن الغارة على بلدة خان شيخون.

واتهمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة رئيس النظام بشار الأسد بشن الهجوم الكيميائي الذي أدى إلى مقتل زهاء مئة شخص، بينهم 31 طفلا، وإصابة ما يزيد عن 400 في خان شيخون في 4 أبريل/نيسان الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)