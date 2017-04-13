علماء بريطانيون: عينات من هجوم خان شيخون أثبتت وجود غاز السارين

قال الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيماوي في سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود غاز السارين.

وقال الوفد، خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي أنه بعد تحليل علماء بريطانيين العينات التي أخذت من خان شيخون، فقد ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين.

وكانت اختبارات سابقة أجرتها السلطات التركية قد أظهرت أيضا أن المادة الكيماوية المستخدمة في هجوم الرابع من أبريل/ نيسان هي السارين.

وشنت الولايات المتحدة غارة على قاعدة عسكرية في محافظة حمص، قالت إن الطائرات الحربية السورية انطلقت منها لشن الغارة على بلدة خان شيخون.

واتهمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة رئيس النظام بشار الأسد بشن الهجوم الكيميائي الذي أدى إلى مقتل زهاء مئة شخص، بينهم 31 طفلا، وإصابة ما يزيد عن 400 في خان شيخون في 4 أبريل/نيسان الجاري.