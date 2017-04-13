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سياسة

شاهد: ترمب أمر بالضربة العسكرية في سوريا وهو يتناول الحلوى

13/4/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أصدر الأمر بشن الضربة العسكرية على قاعدة عسكرية في سوريا خلال تناول الحلوى

بعد وجبة عشاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتجعه الخاص "مار إيه لاغو" في فلوريدا.

وأضاف ترمب في مقابلة تليفزيونية مع قناة " فوكس بزنس" الأمريكية بثت الأربعاء "انتهينا من العشاء وبدأنا بتناول الحلوى، وكان أمامنا أجمل قالب شوكولاتة شاهدته في حياتي وكان الرئيس شي يستمتع به".

وأضاف أنه بعد إبلاغه أن السفن الحربية الأمريكية في مياه البحر المتوسط أصبحت جاهزة، اتخذ القرار في تلك اللحظات بشن الهجوم، وانطلقت الصواريخ. وتابع ترمب "وقلت سيدي الرئيس دعني أشرح لك شيئا لقد أطلقنا للتو 59 صاروخا".

وكان ترمب يستضيف نظيره الصيني في منتجعه الخاص "مار إيه لاغو" في السادس من أبريل/نيسان الجاري، واستهدفت الصواريخ الأمريكية قاعدة جوية سورية ردا على هجوم بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون شمالي غربي سوريا حيث قتل عشرات بغازات سامة.

المصدر : الجزيرة مباشر + فوكس نيوز
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