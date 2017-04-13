روسيا: أصبحنا هدفا للهجمات الإلكترونية من أمريكا

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها أصبحت هدفا بانتظام للهجمات الالكترونية من جانب الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في موسكو الأربعاء، إنه وفقا للخبراء، فإن الهجمات التي استهدفت موقع الوزارة جاءت من عناوين بروتوكول الإنترنت (آي.بي) في الولايات المتحدة، حسبما ما أوردت وكالة "تاس".

وأضافت زاخاروفا أن السلطات الروسية الأخرى تأثرت أيضا، موضحة أن هناك ثلاث هجمات في شباط/ فبراير، ومزيدا من الهجمات في آذار/ مارس العام الجاري.

وتشتبه وكالات الاستخبارات الأمريكية في أن روسيا كانت وراء الهجمات الإلكترونية على أجهزة الحاسب الألي الخاصة بالحزب الديمقراطي خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، على الرغم من أن موسكو ترفض الاتهامات وتصفها بأنه لا أساس لها.