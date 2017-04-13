البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

تصاعد الخلافات بين ترمب ومساعد بارز بسبب صهره

ستيف بانون(يسار) وجاريد كوشنر(اليمين)
ستيف بانون(يسار) وجاريد كوشنر(اليمين)
13/4/2017

لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء إلى نفاد صبره مع كبير المخططين الاستراتيجيين ستيف بانون وسط تقارير عن خلاف شديد بينه وبين صهره جاريد كوشنر.

وردا على سؤال صحيفة "نيويورك بوست" عما إذا كان يثق ببانون، لم يعرب ترمب عن دعمه الأكيد له، وقال "أنا أحب ستيف، ولكن عليكم أن تتذكروا بأنه لم يشارك في الحملة الانتخابية إلا في مرحلة متأخرة جدا".

وأضاف "كنت قد تغلبت على جميع السناتورات والحكام ولم أكن أعرف ستيف بعد، كنت أنا الإستراتيجي لنفسي ولن أتغير".

وتم تعيين بانون ليقود حملة ترمب الانتخابية أثناء تعثرها في مرحلتها المتأخرة، ويعزى إليه الفضل في إطلاق الخطاب القومي المناهض للمؤسسة الحاكمة والذي ساعد في وصول الملياردير الجمهوري إلى سدة الرئاسة.

 إلا أن بانون اصطدم مع كوشنر الذي يتبنى نهجاً تقليدياً، ويتولى حاليا مجموعة واسعة من المسؤوليات المتعلقة بسياسة البيت الابيض.

  وتزايد الكشف العلني عن الصراع بين بانون وكوشنر في الأسابيع الأخيرة، حيث اتهم أنصار بانون صهر الرئيس بتسريب معلومات تجعل من بانون (63 عاما) يبدو في صورة سيئة. 

وقال ترامب "ستيف شخص جيد، لكنني أمرتهما بتسوية الأمور بينهما وإلا فإنني سأفعل ذلك بنفسي".

ومُني بانون بنكسة كبيرة الأسبوع الماضي حين أقصي من مجلس الأمن القومي الذي يقرر في شؤون الحروب والسلام والسياسة الخارجية.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر إنه "لأمر صحي للغاية أن الرئيس لا يستند الى مجموعة متجانسة من المستشارين الذين يقولون له عليك أن تفعل هذا فحسب وهكذا نقوم بالأمر".

 وأضاف سبايسر أن البيت الأبيض يضم الكثير من الناس الموهوبين حقا، سواء ميك مولفاني وفهمه لعملية الميزانية، أو معرفة ستيف (بانون) للسياسات التي دافع عنها الرئيس في حملته الانتخابية، أو حصافة جاريد كوشنير في الأعمال، أمور كثيرة اتخذت لتحسين الإدارة وتمكينها من تنفيذ السياسات التي تسهم في آن معا في حمايتنا ونمو الاقتصاد".

 وتابع المتحدث "حتما سيكون هناك نقاش حي، وأعتقد أنه أمر صحي للرئيس أن يحصل على المشورة وأن يتخذ في النهاية القرارات".

وكان سبايسر نفسه اضطر الأربعاء للتعبير عن ندمه على مقارنته بين أدولف هتلر ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)