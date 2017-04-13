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سياسة

"ترمب: بشار الأسد حيوان" ..هذا العنوان هوالمُفضل لدى الجمهور

13/4/2017

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع استطلاع نشره حساب القناة على موقع تويتر حول وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرئيس السوري بشار الأسد بأنه "حيوان" بسبب القصف الوحشي بحق المدنيين.

وكان ترمب قد انتقد، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب دعمه لنظام الأسد.

وقال ترمب إن بوتين يدعم شخصا شريرا للغاية، وهذا يمثل خطرا على العالم وعلى البشرية.

وتفاعل مئات الآلاف حول العالم مع تصريح ترمب؛ وأصبح هاشتاغ #بشار_الأسد_حيوان متصدرا بحلول منتصف اليوم الأربعاء.

وقد تحيرت إدارة تحرير موقع الجزيرة مباشر في اختيار عنوان لتصريحات ترمب، فيما دعت جمهورها إلى التصويت لاختيار واحد من هذه العناوين.

ترمب: "بشار الأسد حيوان"

"بشار الأسد حيوان" يقول ترمب

ترمب ينتقد دعم روسيا لأسد

ترمب: بوتين يدعم شخصا شريرا

وشارك في الاستطلاع 3920 مغردا، حيث تصدر عنوان "ترمب: بشار الأسد حيوان" بنسبة 69 % من المشاركين، فيما حل عنوان "ترمب: بوتين يدعم شريرا" ثانيا بنسبة 18%، وحل عنوان "ترمب ينتقد دعم روسيا بشار" ثالثا بنسبة 7 %، وجاء في المركز الأخير عنوان "الأسد حيوان.. يقول ترمب" نسبة 6 %.

المصدر : الجزيرة مباشر
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