العثور على أول قاضية أمريكية مسلمة غارقة في نهر هدسون

قالت الشرطة إنها عثرت على محلفة سوداء، أصبحت أول امرأة مسلمة تعمل قاضية في الولايات المتحدة، غارقة في نهر هدسون في نيويورك الأربعاء.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن شيلا عبد السلام (65 عاما)، وهي قاضية في المحكمة العليا بنيويورك، عثر عليها طافية قبالة الجانب الغربي من مانهاتن في الساعة 1:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1545 بتوقيت غرينتش).

وانتشلت الشرطة جثة شيلا عبد السلام في كامل ملابسها من المياه وأعلنت عن وفاتها في الحال. وقال المتحدث إن أسرتها تعرفت عليها وإن سبب الوفاة سيتحدد بعد تشريح الجثة.

وأصبحت شيلا عبد السلام، وهي من مواليد العاصمة واشنطن، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تعين في محاكم الاستئناف عندما عينها الحاكم الديمقراطي ماريو كومو في المحكمة العليا في الولاية في عام 2013.

وقال كومو في بيان "القاضية شيلا عبد السلام كانت محلفة رائدة كرست حياتها في الخدمة العامة لكي تكون نيويورك أكثر إنصافا وعدلا للجميع."

وذكرت موسوعة جامعة برنستون للتاريخ السياسي الأمريكي أن شيلا عبد السلام أول امرأة مسلمة تعمل قاضية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر لم تحددها قولها إنه جرى الإبلاغ عن تغيب شيلا عبد السلام عن منزلها في نيويورك في وقت سابق من الأربعاء. وباءت محاولات أسرتها للوصول إليها بالفشل.

وجاء على موقع محكمة الاستئناف على الإنترنت أن شيلا عبد السلام، التي تخرجت من كلية القانون بجامعة كولومبيا، بدأت عملها في مهنة المحاماة مع مؤسسة ليغال سيرفسيز في إيست بروكلين وعملت مساعدة للمدعي العام لولاية نيويورك.

وتقلدت سلسلة من المناصب القضائية بعد انتخابها في مركز للقضاة في مدينة نيويورك عام 1991.