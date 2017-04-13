الداخلية المصرية تعلن تحديد هوية منفذ هجوم كنيسة طنطا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الخميس تحديد هوية "الانتحاري" مرتكب الاعتداء في كنيسة مار جرجس بطنطا وتوقيف ثلاثة عناصر فيما وصفتها بـ "البؤرة الإرهابية".

وأشارت إلى مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عمن وصفتهم بـ "الهاربين".

وأسفر التفجيران اللذان استهدفا الأحد كنيستين في الإسكندرية وطنطا أثناء احتفال الأقباط المصريين بأحد الشعانين وتبناهما تنظيم الدولة عن سقوط 45 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقالت الوزارة في بيان "بإجراء مضاهاة للبصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الانتحاري التي عثر عليها بمسرح الحادث، أمكن تحديد منفذه الذي تبين أنه الهارب ممدوح أمين محمد بغدادي، من مواليد العام 1977 في قنا".

وأكد البيان أن بغدادي "أحد كوادر البؤرة الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد، والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة ومشاركته في عملية التعدي على كمين النقب بالوادي الجديد" بحسب البيان.

كما أعلنت الوزارة توقيف ثلاثة عناصر من قائمة تضم 19 شخصا وصفتهم "بالعناصر الهاربة" الذين تسعى الأجهزة الأمنية لتوقيفهم في هذه "البؤرة" على حد وصفها.

وأعلنت الوزارة "زيادة المكافأة المالية إلى مبلغ خمسمائة ألف جنيه (قرابة 27 ألف دولار) لمن يتقدم بمعلومة تُمكن أجهزة الأمن من ضبط أي من الهاربين المذكورين" بعد يوم من إعلانها مكافأة مائة ألف جنيه (قرابة 5.5 ألف دولار) للأمر ذاته.

والأربعاء، أعلنت الداخلية تحديد هوية انتحاري الكنيسة المرقسية في الإسكندرية شمالي البلاد.

وقالت الوزارة إن "منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية في الإسكندرية هو محمود حسن مبارك عبد الله، من مواليد عام 1986 في قنا وكان يقيم بمحافظة السويس"، بحسب الداخلية.