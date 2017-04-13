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سياسة|ألمانيا

ألمانيا تعتقل عراقيا في هجوم على حافلة "بروسيا دورتموند"

ألمانيا تعتقل عراقي في هجوم على حافلة "بروسيا دورتموند"
ألمانيا تعتقل عراقي في هجوم على حافلة "بروسيا دورتموند"
13/4/2017

أصدر الادعاء الألماني الخميس مذكرة اعتقال بحق عراقي تحتجزه السلطات لصلته بهجوم على حافلة تقل لاعبي فريق بروسيا دورتموند.

وقال الادعاء إنه يعتقد أنه عضو في "تنظيم الدولة".

وذكر مكتب الادعاء الاتحادي، في بيان أنه لا يوجد دليل يثبت أن المشتبه به البالغ من العمر 26 عاما شارك في تنفيذ الهجوم في مدينة دورتموند.

وقال البيان إن الشاب العراقي يدعى "عبد الباسط. أ"،  ووصل ألمانيا عبر تركيا في بداية 2016.

وسيمثل المشتبه به أمام قاض للبت في أمر الاعتقال الذي أصدره الادعاء ويسمح باحتجازه لفترة تزيد عن 24 ساعة.

وذكر بيان مكتب الادعاء "لم تصل التحقيقات حتى الآن إلى أدلة تفيد بأن المشتبه به شارك في الهجوم."

وأضاف أن الشاب عضو في "تنظيم الدولة الإرهابي الأجنبي" في العراق وأنه قاد هناك وحدة من عشرة مقاتلين شاركت في أعمال خطف وتهريب وابتزاز وقتل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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