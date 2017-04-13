أردوغان: أوربا بدأت تكشف عن وجهها العنصري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أوربا بدأت تكشف عن وجهها الحقيقي المتسم بالعنصرية ومعاداة الأجانب والإسلام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي أمام حشد جماهيري، الخميس، بولاية غيرسون شمال شرقي البلاد.

وأضاف أردوغان، أن "أوربا مهما فعلت، فإن القناع الذي على وجهها يتساقط"، مشيراً أن "الخمسة ملايين تركي الذين ذهبوا إلى أوربا في السابق، سيرسمون مستقبلها".

وكان قد أشار في تصريحات سابقة، إلى أن "الأتراك الذين ذهبوا إلى أوربا كعمال بالأمس، أصبحوا اليوم أرباب عمل، وأنه يعمل في ألمانيا وحدها أكثر من 100 ألف ألماني برؤوس أموال تركية".

وانتقد أردوغان في خطابه، أوربا على خلفية "إغلاقها الأبواب أمام الوزراء الأتراك، في حين تفتح أبوابها على مصاريعها أمام الإرهابيين في إشارة إلى أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي "بي كا كا" وجماعة "فتح الله غولن".

وفي مارس/آذار المنصرم، منع عدد من الدول الأوربية، بينها ألمانيا، لقاءات لوزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية على أراضيها.

وفي حديثه عن التعديلات الدستورية، شدّد أردوغان على أن هذا التغيير (التعديلات) ضروري لتحقيق أهداف الرؤية المئوية للجمهورية التركية 2023 وللأجيال القادمة على وجه الخصوص، على حد وصفه.

ويجري في تركيا، في 16 أبريل/نيسان الجاري، استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، تنتقل بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى النظام الرئاسي.