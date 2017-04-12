وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر "هجوم إرهابي"

وصف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأربعاء الانفجار الذي وقع في مجمع للشرطة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد الثلاثاء بأنه "هجوم إرهابي".

وكان وزير الداخلية التركي ومصادر أمنية قد قالوا في البداية إن التفجير وقع أثناء إصلاح مصفحة في مبنى قوات مكافحة الشغب في منطقة "باغلر" بالولاية.

لكن صويلو قال، في مقابلة لاحقة مع قناة (تي.آر.تي) الإخبارية التلفزيونية إن الهجوم نفذ عبر نفق تم حفره تحت المجمع.

وذكرت مصادر في مستشفى الأربعاء أن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى ثلاثة قتلى.

وكان انفجار قوي قد وقع الثلاثاء قرب مقر للشرطة التركية في مدينة دياربكر ذات الغالبية الكردية بشرق البلاد.

وترددت أصداء الانفجار في جميع أرجاء المدينة، بينما تصاعد عمود من الدخان فوق المباني المحيطة بالمكان.