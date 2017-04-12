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سياسة|تركيا

وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر "هجوم إرهابي"

صورة للحظات الأولى عقب الانفجار
صورة للحظات الأولى عقب الانفجار
12/4/2017

وصف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأربعاء الانفجار الذي وقع في مجمع للشرطة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد الثلاثاء بأنه "هجوم إرهابي".

وكان وزير الداخلية التركي ومصادر أمنية قد قالوا في البداية إن التفجير وقع أثناء إصلاح مصفحة في مبنى قوات مكافحة الشغب في منطقة "باغلر" بالولاية.

لكن صويلو قال، في مقابلة لاحقة مع قناة (تي.آر.تي) الإخبارية التلفزيونية إن الهجوم نفذ عبر نفق تم حفره تحت المجمع.

وذكرت مصادر في مستشفى الأربعاء أن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى ثلاثة قتلى.

وكان انفجار قوي قد وقع الثلاثاء قرب مقر للشرطة التركية في مدينة دياربكر ذات الغالبية الكردية بشرق البلاد.

وترددت أصداء الانفجار في جميع أرجاء المدينة، بينما تصاعد عمود من الدخان فوق المباني المحيطة بالمكان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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