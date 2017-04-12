البث الحي
سياسة

مصر تعلن هوية منفذ هجوم كنيسة الإسكندرية

صورة لمنفذ هجوم الكنيسة المرقسية بالأسكندرية وفقا لبيان الداخلية المصرية
صورة لمنفذ هجوم الكنيسة المرقسية بالأسكندرية وفقا لبيان الداخلية المصرية
12/4/2017

قالت وزارة الداخلية المصرية مساء الأربعاء إنها توصلت إلى "هوية أحد المفجرين الانتحاريين" اللذين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس خلال احتفالات أحد السعف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا في بدلتا النيل والكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية الساحلية. وأصيب نحو 125 آخرون.

وأعلن "تنظيم الدولة" مسؤوليته عن التفجيرين وقال إن شخصين قاما بهما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "الانتحاري منفذ كنيسة الإسكندرية يدعى محمود حسن مبارك عبد الله ويبلغ من العمر 31 عاما."

وأضافت أنه كان يقيم في محافظة السويس شرقي القاهرة ويعمل بإحدى شركات البترول.

ونشرت الوزارة صورة شخصية "للانتحاري" على صفحتها الرسمية على فيسبوك ووضعتها إلى جوار صورة له التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية.

وذكرت الوزارة أنها لا تزال تواصل جهودها لتحديد هوية منفذ تفجير كنيسة طنطا.

وأوضحت أنها توصلت لهوية عبد الله منفذ هجوم الإسكندرية من خلال "استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثين ومضاهاة البصمة الوراثية لأشلاء الانتحاريين التي عُثر عليها بمسرح الحادثين مع البصمة الوراثية لأهلية (أهالي) العناصر الهاربة من التحركات السابقة والمشتبه فيهم."

وقالت الوزارة إن عبد الله كان يرتبط بإحدى "البؤر الإرهابية" التي يتولاها زوج شقيقته ويدعى عمرو سعد عباس إبراهيم (32 عاما) من سكان محافظة قنا بجنوب البلاد.

وأضافت أن إبراهيم "اضطلع بتكوين عدة خلايا عنقودية يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية الإرهابية.. فضلاً عن قناعة بعضهم بالأسلوب الانتحاري لاستهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية ودور العبادة المسيحية."

وذكرت أن " هذه البؤرة مسؤولة أيضا عن التفجير الانتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بوسط القاهرة في ديسمبر كانون الأول. وخلف ذلك الهجوم 29 قتيلا أغلبهم نساء."

واتهمت الوزارة تلك الخلايا أيضا بالضلوع في استهداف نقطة تفتيش أمنية في محافظة الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية في يناير كانون الثاني. وقتل ثمانية من رجال الشرطة في الهجوم بالإضافة إلى اثنين من المهاجمين.

وأعلنت الوزارة قائمة بأسماء وأعمار  19 من أعضاء "البؤرة الإرهابية" ورصدت مكافأة مالية قدرها مئة ألف جنيه (حوالي 5500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض عليهم.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)