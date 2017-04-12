ماتيس: التوترات الأمريكية الروسية بسبب سوريا لن تخرج عن السيطرة

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس (الثلاثاء) إن التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا لن "تخرج عن نطاق السيطرة".

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي على قاعدة جوية سورية واصفا الضربة بأنها عملية لمرة واحدة لردع استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وقال ماتيس في مؤتمر صحفي "أنا على ثقة في أن الروس سيتصرفون بما يصب في مصلحتهم وليس من مصلحتهم أن يقولوا إنهم يريدون خروج هذا الوضع عن السيطرة".

وأضاف ماتيس أن سياسة الجيش الأمريكي في سوريا لم تتغير وما زالت تركز على هزيمة "تنظيم الدولة" حتى بعدما أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخا موجها على قاعدة جوية سورية في الأسبوع الماضي.

وتابع في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع (البنتاغون) "الهدف في سوريا حاليا. والحملة العسكرية تركز على إنجاز ذلك. تحطيم تنظيم الدولة. تدميره في سوريا".

وأضاف أنه ما من شك في أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بالغاز السام وأنها استخدمت الأسلحة الكيماوية عدة مرات في الماضي.