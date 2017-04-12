قوة فلسطينية تنتشر في مخيم بجنوب لبنان وتنهي اشتباكات

انتشرت القوى الفلسطينية المشتركة في حي رئيسي بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي كان مسرحا لمواجهات عنيفة مع متشددين إسلاميين لتنهي الأربعاء ستة أيام من الاشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان عن مقتل سبعة أشخاص.

وبدأت أعمال العنف يوم الجمعة عندما حاولت قوات الأمن الفلسطينية المشتركة الانتشار في كافة أنحاء المخيم لكنها قوبلت بمقاومة من جماعة بدر الإسلامية السنية.

وتضم قوات الأمن المشتركة الفصائل الفلسطينية الرئيسية في المخيم بما فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.