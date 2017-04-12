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سياسة|لبنان

قوة فلسطينية تنتشر في مخيم بجنوب لبنان وتنهي اشتباكات

آثار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في لبنان
آثار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في لبنان
12/4/2017

انتشرت القوى الفلسطينية المشتركة في حي رئيسي بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي كان مسرحا لمواجهات عنيفة مع متشددين إسلاميين لتنهي الأربعاء ستة أيام من الاشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان عن مقتل سبعة أشخاص.

وبدأت أعمال العنف يوم الجمعة عندما حاولت قوات الأمن الفلسطينية المشتركة الانتشار في كافة أنحاء المخيم لكنها قوبلت بمقاومة من جماعة بدر الإسلامية السنية.

وتضم قوات الأمن المشتركة الفصائل الفلسطينية الرئيسية في المخيم بما فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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