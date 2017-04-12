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سياسة|فرنسا

فرنسا تغلق مسجداً بسبب خطب أئمته

فرنسا تلجأ إلى إغلاق مساجد بدعوى ارتباطها "بالتطرف"
فرنسا تلجأ إلى إغلاق مساجد بدعوى ارتباطها "بالتطرف"
11/4/2017

أمرت السلطات الفرنسية (الثلاثاء) بأغلاق مسجد في تورسي في المنطقة الباريسية كان أئمته يلقون خطباً "تشرع الجهاد المسلح".

وقال وزير الداخلية ماتياس فيكل في بيان إن المسجد "بات مكاناً لترويج الفكر المتطرف والحض على الجهاد".

وأضاف "بعض الخطب المعادية علانية لقوانين الجمهورية تحرض على الكراهية ضد المجتمعات الدينية الأخرى ولا سيما المسلمين الشيعة واليهود".

وتابع "الرسائل الموجهة التي ترفض سلطة الدولة والعلمانية والديمقراطية كانت معارضة لقيم الجمهورية وكفيلة بتوفير التربة للهجوم على الأمن والنظام العام".

وأفاد قرار الشرطة الصادر بإغلاق المسجد أن اثنين من أئمته "أعلنا تأييدهما للمصلين المترددين على المسجد الذين اتهموا في قضية خلية تورسي الإرهابية".

وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب إن هذه الخلية من الأكثر خطورة في فرنسا منذ اعتداءات 1995 على أن تبدأ محاكمة أعضائها في 20 نيسان/أبريل.

يذكر أن مسجد تورسي الذي تم إغلاقه كانت تديره "جمعية الرحمة" وهو ثالث مسجد يغلق في فرنسا منذ بداية 2017.

ويعيش في فرنسا خمسة ملايين مسلم يعدون أكبر تجمع للمسلمين في أوروبا.

وتفرض فرنسا حالة الطوارئ منذ اعتداءات 2015 التي أوقعت 238 قتيلاً.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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