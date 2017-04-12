شاهد| ترمب: "بشار الأسد حيوان"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "حيوان" بسبب القصف الوحشي الذي ينفذه النظام السوري بحق المدنيين.

وانتقد ترمب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية (الثلاثاء) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب دعمه لنظام الأسد.

وقال ترمب إن بوتين يدعم شخصا شريرا للغاية، وهذا يمثل خطرا على العالم وعلى البشرية.

وتأتي تصريحات ترمب بعد أسبوع من هجوم بأسلحة كيماوية يُعتقد أن النظام السوري نفذه على بلدة خان شيخون بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، الكثير منهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 400 آخرين.

وتفاعل مئات الآلاف حول العالم مع تصريح ترمب؛ إذا أصبح هاشتاغ #بشار_الأسد_حيوان بحلول منتصف اليوم الأربعاء.

وقد تحيرت إدارة تحرير موقع الجزيرة مباشر في اختيار عنوان لتصريحات ترمب، ونحن ندعوكم إلى التصويت لاختيار واحد من هذه العناوين.

ترمب: "بشار الأسد حيوان"

"بشار الأسد حيوان" يقول ترمب

ترمب ينتقد دعم روسيا لأسد

ترمب: بوتين يدعم شخصا شريرا