شاهد: احتجاجات ضد شركة يونايتد إيرلاينز بعد جر راكب على إحدى طائراتها

احتج أمريكيون من أصول آسيوية على إنزال راكب بالقوة من على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، قائلين إن الحادثة وراءها دوافع عنصرية.

وأظهر تسجيل مصور للحادثة التقطه أحد الركاب موظفي الأمن بالشركة وهم يقومون بجر الطبيب ديفيد داو ذي الملامح الآسيوية من مقعده بالطائرة على ظهره من يديه في الممر بين مقاعد الطائرة، بينما كان فمه ينزف ونظارته معوجة وقميصه مرفوع عن بطنه.

وأثارت الحادثة، التي وقعت مساء يوم الأحد، ردود أفعال دولية وغضبا واسعا في الصين وحول العالم، حيث حظي مقطع الفيديو الذي صور الحادث بأكثر من 130 مليون مشاهدة على منصة ويبو الصينية بحلول مساء الثلاثاء.

وهذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تتعرض فيها يونايتد إيرلاينز لانتقادات بسبب معاملتها للركاب.

ونظم أمريكيون من أصول آسيوية احتجاجا أمام مقر الشركة بمطار أوهير الدولي في شيكاغو الثلاثاء.

وردد المحتجون هتافات تندد بما اعتبروه عنصرية ضد الراكب ذي الأصول الآسيوية.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي للشركة اعتذارا بشأن معاملة داو، بعدما انخفضت أسهم الشركة بنسبة 4.3٪ في التداول (الثلاثاء) بعد نشر الفيديو.

وانخفضت الأسهم بنسبة 4.3٪، أو 3.10 دولار للسهم الواحد، متجاوزا قيمة 950 مليون دولار في القيمة السوقية من الشركة على أساس 314 مليون سهم.

وفي حوالي الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قام السهم بتخفيض بعض خسائره وانخفض بنحو 2.8٪، أو 2.00 دولار للسهم، مما جعل خسائره السوقية أقرب إلى 600 مليون دولار.

وقال مونوز، في بيان بعد يوم من دفاعه عن الشركة في مذكرة لم تتضمن أي اعتذار للراكب: "إنني آسف سوف نصلح ما حدث".

وغير مونوز نهجه (الثلاثاء) مع استمرار فيض الانتقادات، وقال "اعتذر بشدة للعميل الذي أخرج بالقوة ولكل العملاء على متن الطائرة. لا يصح معاملة أي شخص بهذه الطريقة إطلاقا".

وبدأت وزارة النقل الأمريكية تحقيقا في الحادث، بينما طالب عدد من المشرعين الأمريكيين بقواعد جديدة للحد من عملية حجز مقاعد زائدة، وهو أسلوب تتبعه الكثير من شركات الطيران.