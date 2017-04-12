سامح شكري يزور الخرطوم لإزالة "سوء الفهم"

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه سيزور السودان الأسبوع المقبل لإزالة ما سماه "سوء الفهم" في العلاقات بين البلدين.

وقال شكري في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري إنه كان يتطلع إلى زيارة الخرطوم السبت الماضي، غير أن الظروف الجوية حالت دون ذلك، حيث ظل لأكثر من ساعة ينتظر وسط ركاب الطائرة قبل قرار قائد الطائرة إلغاء الرحلة بسبب عدم وضوح الرؤية في الخرطوم وهي أمور خارجة على الإرادة، لافتا إلى أنه نظرا لوجود ارتباطات لاحقة له ولنظيره السوداني لم تكن هناك إمكانية لعقدها خلال اليومين التاليين لليوم الذي كان مقررا من قبل.

وقال شكري: "بالطبع، هناك إجراءات تتخذ من السودان فيها تغير عن السابق.. ولكن كل دولة لها الحق وفقا لما تتمتع به من سيادة في اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأعرب عن أمله في أن تكون الإجراءات المتخذة داعمة للعلاقات بين الجانبين.

وشدد شكري على حرص مصر على تعزيز العلاقة المهمة التي تربطها بالسودان، وتوضيح الأمور "حتى لا ننساق لأي منزلق من سوء الفهم يؤثر على العلاقة"، قائلا: "نأمل الزيارة القادمة تكون مثمرة، وفي إطار من الشفافية بما يخدم العلاقات بين الجانبين".

وتأتي زيارة شكري بعد إعلان السودان الأسبوع الماضي فرض تأشيرات دخول على الرجال المصريين من سن 18 إلى 50 عاما.

وأشار متحدث سوداني إلى أن الإجراء الجديد هو معاملة بالمثل.

وقالت مصادر في مطار القاهرة إن مكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار تلقت تعليمات من مطار الخرطوم بالإجراء مع تحذير من أن غير حاملي التأشيرة من الفئات العمرية المذكورة سيرحلون.

وقال مصدر إن شركة مصر للطيران بدأت تطبيق التعليمات السودانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر إن "التأشيرة ستمنح مجانا، مثلما هو منفذ فعليا على السودانيين لدى دخولهم مصر منذ فترة من الزمن".