"ديلي ميل" تدفع تعويضا لزوجة ترمب عن مقال و"صورة عارية"

وافقت صحيفة ديلي ميل البريطانية على دفع تعويض مالي لم يُكشف عن قيمته وتقديم اعتذار للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب بعد أن قالت إنها قدمت "خدمات تجاوزت مجرد عرض الأزياء".

وكانت الصحيفة قد نشرت مقالا ذكر ت فيه أن "تلك الخدمات" ربما تكون قد قدمت أثناء عملها في هذا المجال.

ورفعت ميلانيا (46 عاما) دعوى ضد ناشر ديلي ميل في بريطانيا كما تقدمت بدعوى قضائية ضده في نيويورك مطالبة بتعويض قدره 150 مليون دولار قائلة إن هذا المقال جعلها لا تحقق مكاسب بملايين الدولارات.

وأفاد شخص على صلة بالموضوع بأن التسوية بلغت أقل من ثلاثة ملايين دولار متضمنة التكاليف القانونية والخسائر.

واعتذرت الصحيفة عن المقال اليوم ونشرت ملحوظة بسحبه على صفحتها الرئيسية.

وقالت دار (أسوشييتد نيوزبيبرز) التي تنشر الصحيفة "شكك مقال منشور في 20 أغسطس 2016 في طبيعة عملها كعارضة أزياء محترفة وأعاد نشر مزاعم بأنها قدمت خدمات تتجاوز مجرد عرض الأزياء."

وأضافت "نوافق على أن هذه المزاعم عن السيدة ترمب ليست حقيقية وسحبناه (المقال)… ووافقنا على دفع تعويض لها عن الأضرار والتكاليف."

وقال محامي ميلانيا أمام المحكمة العليا في لندن إن المقال نشر مصحوبا بصورة قديمة لموكلته وهي عارية بجوار حائط.