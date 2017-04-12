تنظيم الدولة يبث فيديو لعمليات قنص جنود مصريين بسيناء

بث تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء إصدارا مرئيا تحت اسم "صاعقات القلوب"، لصور قال إنها لعميات قنص لجنود مصريين في ثكنات وكمائن الجيش المصري

وأظهر الإصدار المرئي من أسماهم بالقناصة وهم يتسللون إلى مسافات قريبة من "كمائن الجيش المصري" ويقنصون عناصر مكلفة بالحراسة، حسبما أفاد الإصدار.

وزعم التنظيم أنه تم إصابة عشرة جنود في يوم واحد فقط، متهما قيادات الجيش باستخدام الجنود كدروع بشرية لحماية الآليات والمدرعات.

وأظهر الفيديو عناصر التنظيم وهم يتلقون تدريبات القنص المكثفة، وكيفية تسللهم إلى نقاط قريبة من تمركز الجيش في زي مموه مع الرمال.

ويأتي الإصدار بعد يومين من تفجيرين لكنيستين في مصر أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنهما.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن الأحد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر

وقال السيسي إنه إذا ما جرى القضاء على من وصفهم بالإرهابين في سيناء فإنهم سوف يظهرون في مكان آخر، وإذا قضى عليهم في مكان جديد فسوف يظهرون في مكان ثالث على حد وصفه، معتبرا أن الوضع تحت السيطرة.

ويذكر أن شبه جزيرة سيناء تخضع لحالة الطوارئ منذ أواخر عام 2014.

وقال الجيش المصري إنه قتل المئات من "المشتددين" في سيناء على مدار الأشهر الماضية.

تنويه : الفيديو المرفق مع الخبر يحتوي على مشاهد قليلة من إصدار مدته 16 دقيقة بثها تنظيم الدولة