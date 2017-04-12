"إف بي آي" يحصل على أمر قضائي لمراقبة مستشار سابق لترمب

حصل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) على أمر قضائي لمراقبة اتصالات مستشار ترمب في إطار تحقيق في صلات محتملة بين روسيا والحملة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الثلاثاء إن "إف بي آي" حصل على الأمر القضائي لمراقبة اتصالات كارتر بيج مستشار للمرشح الرئاسي في ذلك الوقت دونالد ترمب في إطار تحقيق في صلات محتملة بين روسيا وحملة المرشح دونالد ترمب.

وأوضحت الصحيفة، مستشهدة بمسؤولين في وكالات إنفاذ القانون ومسؤولين أمريكيين آخرين أن المكتب ووزارة العدل حصلا على الأمر الذي يستهدف اتصالات مستشار السياسة الخارجية كارتر بيج بعد إقناع قاض بمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية بأن هناك سببا محتملا للاعتقاد بأن بيج كان يعمل عميلا لقوة أجنبية، وفي هذه الحالة روسيا.

وأفادت واشنطن بوست بأن بيج نفى مرارا ارتكاب أي أخطاء في تعاملاته مع حملة ترمب أو روسيا.

وأضافت الصحيفة أن هذا أوضح دليل حتى الآن على أن "إف بي آي" كان لديه ما يدعو للاعتقاد خلال حملة 2016 الرئاسية بأن مستشار بحملة ترمب كان على صلة بعملاء روس.

في المقابل قال بيج، في بيان لرويترز إن الأمر القضائي دليل على أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أرادت "قمع المعارضين" الذين عارضوا سياسته الخارجية.

وأضاف أنه سيكون من المثير رؤية ماذا سيحدث عندما يجري الإفصاح بشكل كامل مع مرور الوقت عن الأساس غير المبرر لتلك الطلبات بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.

ويحقق "إف بي آي" ولجنة من الكونغرس فيما إذا كانت روسيا حاولت التأثير على الانتخابات لصالح ترمب وكان ذلك في الغالب عن طريق التسلل إلى البريد الإلكتروني لأعضاء من الحزب الديمقراطي والكشف عن معلومات محرجة أو ربما بالتآمر مع معاوني ترمب.

وقالت واشنطن بوست إنه لم توجه لبيج تهمة في أي جريمة ولم يتضح ما إذا كانت وزارة العدل قد توجه لاحقا اتهامات له أو لآخرين فيما له صلة "بتدخل روسيا "في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.