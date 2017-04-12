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سياسة

أحمدي نجاد یترشح لانتخابات الرئاسة في إيران

أحمدي نجاد یترشح لانتخابات الرئاسة في إيران
أحمدي نجاد یترشح لانتخابات الرئاسة في إيران
12/4/2017

قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الأربعاء طلبًا للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) إن محمود أحمدي نجاد سجل اسمه لخوض انتخابات الرئاسة  المقرر إجراؤها في 19 مايو/أيار القادم.

وأوضحت أن عملية تسجيل المرشحين لدى لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بدأت صباح الثلاثاء وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتتزامن الانتخابات الرئاسية مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدیة والقرویة والانتخابات التكمیلیة لمجلس الشورى (البرلمان) في بعض المدن الإیرانیة.

ووفقا لمراقبين، فإن قرار نجاد جاء مفاجئا، إذ سبق وصرح بأنه لن يخوض غمار الانتخابات بعد نصيحة المرشد الأعلى علي خامنئي له في هذا الإطار.

ومع أن مشاركة نجاد تبقى رهينة موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يبت بأهلية المرشحين، إلا أن اعتراض خامنئي قد يقف عائقا أمام ذلك.

ويضع الدستور الإيراني رئيس الجمهورية على قمة السلطة التنفيذية لكنه يبقي القرارات المؤثرة والمصيرية والصلاحيات الكبرى في يد المرشد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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